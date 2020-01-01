Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы
Еврокубковый сезон-2019/20 возобновился поединками 1/8 финала Лиги Европы. Команды провели свои ответные матчи этой стадии турнира, за исключением пар Севилья - Рома и Интер - Хетафе, которые из-за пандемии коронавируса не смогли провести даже первый матч, и, в итоге, путевка в следующую стадию в этих парах разыгрывалась по итогу одной встречи.
Матчи 1/8 финала прошли в среду, 5 августа, и четверг, 6 августа, по итогам которых стали известны все пары четвертьфинала турнира.
1/4 финала
10 августа
22:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген (место проведения матча - Кельн)
22:00 Интер - Байер (Дюссельдорф)
11 августа
22:00 Шахтер - Базель (Гельзенкирхен)
22:00 Вулверхэмптон - Севилья (Дуйсбург)
Кроме того, уже известна и сетка полуфиналов, а также даты и места проведения этих поединков.
1/2 финала
16 августа
22:00 Интер/Байер - Шахтер/Базель (Кельн)
17 августа
22:00 Вулверхэмптон/Севилья - МЮ/Копенгаген (Дюссельдорф)
Вашему вниманию полное расписание и результаты матчей Лиги Европы сезона-2019/20.
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