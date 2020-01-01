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Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы

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Завершились все поединки 1/8 финала еврокубкового турнира.
Шахтер сыграет с Базелем в 1/4 финала ЛЕ
Шахтер сыграет с Базелем в 1/4 финала ЛЕ
ФК Шахтер Донецк

Еврокубковый сезон-2019/20 возобновился поединками 1/8 финала Лиги Европы. Команды провели свои ответные матчи этой стадии турнира, за исключением пар Севилья - Рома и Интер - Хетафе, которые из-за пандемии коронавируса не смогли провести даже первый матч, и, в итоге, путевка в следующую стадию в этих парах разыгрывалась по итогу одной встречи.

Матчи 1/8 финала прошли в среду, 5 августа, и четверг, 6 августа, по итогам которых стали известны все пары четвертьфинала турнира.

1/4 финала

10 августа

22:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген (место проведения матча - Кельн)
22:00 Интер - Байер (Дюссельдорф)

11 августа

22:00 Шахтер - Базель (Гельзенкирхен)
22:00 Вулверхэмптон - Севилья (Дуйсбург)

Кроме того, уже известна и сетка полуфиналов, а также даты и места проведения этих поединков.

1/2 финала 

16 августа

22:00 Интер/Байер - Шахтер/Базель (Кельн)

17 августа

22:00 Вулверхэмптон/Севилья - МЮ/Копенгаген (Дюссельдорф)

Вашему вниманию полное расписание и результаты матчей Лиги Европы сезона-2019/20.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Интер, Байер, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, Вулверхэмптон, Севилья, футбол
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