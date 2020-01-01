Базель разобрался с Айнтрахтом и стал соперником Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы

Швейцарский клуб одержал минимальную победу над немецким коллективом.

Базель вышел в 1/4 финала ЛЕ, где сыграет с Шахтером Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы Базель принимал Айнтрахт. В этом поединке определялось, кто станет соперником донецкого Шахтера в четвертьфинале турнира.

В первом поединке швейцарский клуб добыл уверенную выездную победу со счетом 3:0, и практически не было сомнений в том, что именно подопечные Марселя Коллера выйдут в следующую стадию.

Практически весь матч команды не могли реализовать свои моменты, но на 88-й минуте Фраю все же удалось забить гол и принести швейцарскому клубу минимальную победу.

Базель вышел в 1/4 финала ЛЕ, где сыграет с Шахтером Getty Images

Таким образом, именно Базель вышел в 1/4 финала турнира, где уже 11 августа проведет поединок с "горняками".

Базель - Айнтрахт 1:0 (первый матч - 3:0)

Гол: Фрай, 88.

Базель: Николич - Видмер, Кюмарт, Альдерете, Петретта - Фрай, Джака (Маршман, 87), Кампо - Штокер (Ван Волфсвинкел, 67), Артур (Адеми, 81), Пулулу (Ван дер Верфф, 67).

Айнтрахт: Трапп - Да Кошта (Чендлер, 67) Абрахам, Хинтереггер, Ндика (Хасебе, 46) - Кор, Роде (Ильзанкер, 67), Костич - Силва (Пасиенсия, 46), Камада, Дост.

Предупреждения: Кюмарт - Кор, Чендлер.