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Вулверхэмптон справился с Олимпиакосом и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

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"Волки" добыли путевку в следующую стадию турнира.
Вулверхэмптон обыграл Олимпиакос и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Вулверхэмптон обыграл Олимпиакос и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы английский Вулверхэмптон принимал греческий Олимпиакос. Первая встреча завершилась вничью, и поэтому гостям было важно забить, ведь нулевая ничья устраивала только "волков".

Вулверхэмптон с первых минут матча отправился в атаку и провел несколько содержательных выпадов, но они не привели к забитому голу. А вот забить удалось быстро благодаря грубой ошибке Аллена, который отпустил мяч далеко от себя в штрафной площади, после чего сбил Поденсе. Впоследствии Хименес подошел к мячу и уверенно реализовал пенальти - 1:0.

Вулверхэмптон обыграл Олимпиакос и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Вулверхэмптон обыграл Олимпиакос и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Поведя в счете, подопечные Нуну Эшпириту Санту успокоились, отдав мяч во владение сопернику, но те этим не воспользовались. В итоге забили хозяева, но гол Хименеса не был засчитан из-за фола в атаке.

Через несколько минут после этого подопечные Педру Мартинша создали первую реальную возможность забить, но все же ее не реализовали. "Красно-белые" продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но больше не создавали угрозы воротам Патрисиу.

Все же грекам удалось забить и даже отпраздновать это событие, но гол отменили из-за минимального офсайда. Олимпиакос продолжил атаковать, но безуспешно. На перерыв команды ушли с минимальным перевесом хозяев поля.

Вулверхэмптон обыграл Олимпиакос и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Вулверхэмптон обыграл Олимпиакос и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Вторую половину встречи "волки" начали с контроля мяча, но затем отдали инициативу гостям, которые пытались восстановить паритет. Команды обменялись парой опасных моментов, но никто так и не смог забить.

Олимпиакос чуть было не принес гол в свои ворота - Ба подарил мяч Жота на своей половине поля, после чего Диогу должен был закрывать игру, но португалец не реализовал выход один на один с Алленом. В ответной атаке Гильерме мог восстановить паритет мощным ударом из-за пределов штрафной, но ему немного не хватило точности. А потом Патрисиу спас свою команду, потащив удар Ахмеда Хассана головой.

Вулверхэмптон обыграл Олимпиакос и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Вулверхэмптон обыграл Олимпиакос и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Ближе к финальному свистку "волки" увели игру со своей половины поля, а на чужой особо не пытались создавать моменты, играя на удержание. Это у них отлично получилось - Вулверхэмптон минимально обыграл Олимпиакос и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с испанской Севильей 11 августа.

Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0 (первый матч - 1:1)
Гол: Хименес, 8 (пен.)

Вулверхэмптон: Патрисиу - Боли, Коуди, Саисс - Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 17) - Траоре (Жота, 57), Хименес, Поденсе (Дендонкер, 71).

Олимпиакос: Аллен - Элабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас - Бухалакис (Фортунис, 46), Гильерме (Кафу, 82), Камара (Ахмед Хассан, 65) - Вальбуэна, Эль Араби, Масурас (Ранджелович, 46).

Предупреждения: Моутиньо, Поденсе, Хименес - Цимикас, Ба, Сиссе.

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Теги: Вулверхэмптон, Олимпиакос, Лига Европы, отчет о матче, результат матча, футбол
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