Севилья пробилась в четвертьфинал Лиги Европы, уверенно обыграв Рому

Подопечные Пауло Фонсеки покинули турнир.

В рамках 1/8 финала Лиги Европы Севилья без проблем обыграла Рому. Команды не смогли провести первый поединок перед приостановкой турнира в связи с эпидемиологической ситуацией, поэтому по правилам доигровки сезона выход в следующую стадию разыгрывался по итогам одного матча.

Севилья благодаря усилиям Родригеса и Эн Несири забила дважды еще в первом тайме. После перерыва Кунде довел счет до крупного, но система VAR отменила взятие ворот.

В компенсированное время защитник римлян Манчини получил красную карточку за удар кулаком в голову соперника.

Севилья - Рома 2:0

Голы: Родригес, 22, Эн Несири, 44

Севилья: Боно - Навас, Кунде, Диего Карлос, Родригес - Банега, Фернандо, Хордан - Окампос (Васкес, 90+5), Эн Несири (Де Йонг, 90+3), Сусо (Мунир, 67)

Рома: Лопес - Мнчини, Ибаньез, Коларов (Вильяр, 78) - Перес, Диавара (Перес, 57), Кристанте, Спинаццола - Дзаньола (Пеллегрини, 57), Мхитарян - Джеко

Предупреждение: Диего Карлос, Хордан - Коларов, Пеллегрини

Удаление: Манчини, 90+10

Отметим, что в 1/4 Севилья сыграет с победителем пары Олимпиакос - Вулверхэмптон (первый матч - 1:1)