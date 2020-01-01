Байер минимально переиграл Рейнджерс и вышел в 1/4 Лиги Европы

Единственный гол на счету Диаби.

Байер одержал минимальную победу над Рейнджерс в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы. Победу команде принес гол Муссы Диаби на 51-й минуте встречи.

Байер - Рейнджерс 1:0

Гол: Диаби, 51

Байер: Грдецки - С. Бендер (Та, 77), Тапсоба, Л. Бендер (Драгович, 68), Синкгравен - Арангис, Паласиос (Станилевич, 87) - Вирц (Баумгартлингер, 68), Хаверц, Диаби (Бейли, 68) - Фолланд

Рейнджерс: Макгрегор - Таверньер (Паттерсон, 77), Голдсон, Эландер, Баришич - Арибо, Джек, Баркер (Хаджи, 60) - Дэвис (Арфилд, 66), Кент (Джонс, 66) - Морелос (Стюарт, 77)

Предупреждения: Арангис, Синкгравен, Та - Баркер, Хаджи

Отметим, что первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу немецкой команды. В 1/4 Байер сыграет с Интером, который накануне обыграл Хетафе.