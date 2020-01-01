Соломон: В Лиге Европы еще много топовых соперников, будет сложно выиграть турнир

Футболист верит в свою команду.

Полузащитник Шахтер Манор Соломон оценил шансы команды на победу в Лиге Европы после выхода в 1/4 турнира.

“Я очень счастлив, как и каждый в команде. Мы обыграли очень сильную немецкую команду.

Выиграть турнир будет трудно. В Лиге Европы еще много топовых соперников. Но я верю в нашу отличную команду. Мы невероятно сильны и продемонстрировали это.

Так что, нам по силам выйти в финал и выиграть трофей“, - цитирует Соломона ТК Футбол.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Вольфсбург.