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Вулверхэмптон - Олимпиакос: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/8 Лиги Европы

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Вулверхэмптон примет Олимпиакос в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Вулверхэмптон - Олимпиакос: прогноз букмекеров
Вулверхэмптон - Олимпиакос: прогноз букмекеров
Getty Images

В четверг, 6 августа, Вулверхэмптон примет Олимпиакос в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы. Встреча состоится в Вулвергемптоне на стадионе Молинью и пройдет без зрителей.

В первом поединке в Греции, который состоялся еще до приостановки турнира из-за пандемии коронавируса, команды не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 1:1. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение команде из Англии.

Так, в компании William Hill на победу Вулверхэмптона можно поставить с коэффициентом 1.78, в то время как триумф греческого коллектива оценили в 4.80. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.40.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Вулверхэмптона - 1.75, победа Олимпиакоса - 5.00, ничья - 3.40.

Напомним, матч Вулверхэмптон - Олимпиакос состоится 6 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Вулверхэмптон, Олимпиакос, Лига Европы, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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