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Мораес посвятил голы в ворота Вольфсбурга дедушке, который умер от коронавируса

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Накануне матча 1/8 финала Лиги Европы футболист потерял своего дедушку.
Жуниор Мораес в матче против Вольфсбурга
Жуниор Мораес в матче против Вольфсбурга
ФК Шахтер Донецк

В матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий Шахтер разгромил Вольфсбург со счетом 3:0 и вышел в следующую стадию турнира.

Дублем в этом поединке отличился форвард "горняков" Жуниор Мораес. После поединка футболист признался, что накануне потерял своего деда Пауло, который умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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"Это был тяжелый матч для меня. Помимо трудностей, которые обычно присутствуют в еврокубковых играх, меня огорчала ситуация с дедушкой. Он был очень дорогим человеком для меня, многому меня научил.

Я хотел встретиться с ним в мае, но из-за пандемии это оказалось невозможно. У меня не было возможности его обнять, и мне очень больно из-за этого. Знаю, что он наблюдает за мной оттуда, и я сделал все, чтобы он мог мною гордиться", - приводит слова Мораеса FOX Sports Brasil.

Отметим, что на счету Мораеса 25 голов в нынешнем сезоне (20 в чемпионате Украины, 2 - в Лиге чемпионов и 3 - в Лиге Европы).

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Шахтер - Вольфсбург.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол, Жуниор Мораес
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