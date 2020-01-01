Шахтер в третий раз в истории вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Один раз "горняки" даже сумели выиграть турнир.

Донецкий Шахтер разгромил Вольфсбург (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышел в четвертьфинал турнира.

Таким образом, это уже третий раз в истории, когда "горняки" сумели пройти в эту стадию турнира, включая предшественника Лиги Европы - Кубок УЕФА.

В сезоне-2008/09 Шахтер не просто вышел в 1/4 финала Кубка УЕФА, а сумел выиграть турнир. В 2016 году "оранжево-черные" преодолели четвертьфинальную стадию, но в 1/2 финала уступил Севилье.

Стоит также отметить, что Шахтер дважды играл в четвертьфинале других евротурниров - в 1984 году украинская команда в четвертьфинале Кубка Кубков проиграла Порту, а в 2011 году “горняки“ дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов, где не смогли справиться с Барселоной.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Вольфсбург.