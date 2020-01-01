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Копенгаген - Истанбул 3:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Датчане по сумме двух матчей вышли в 1/4 финала Лиги Европы.

Копенгаген - Истанбул: видео голов
Копенгаген - Истанбул: видео голов
fck.dk

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы Копенгаген& одержал победу над Истанбулом со счетом 3:0.

Дублем в этом поединке отличился Йонас Винн, при этом один из мячей он забил с пенальти. Еще один точный удар на счету Расмуса Фалька.

Таким образом, датчане по сумме двух матчей вышли в 1/4 финала Лиги Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Копенгаген - Истанбул:

Копенгаген - Истанбул Башакшехир 3:0 (первый матч - 0:1)
Голы: Винн, 4, 52 (пен.), Фальк, 62.

Копенгаген: Йонссон - Варела, Нельссон, Бьелланн, Бойлисен (Бенгтссон, 69) - Мудражия (Стаге, 54), Зека - Биль (Овьедо, 84), Винн, Фальк (Бартолец, 84) - Соренсен (Дарами, 54).

Истанбул Башакшехир: Гюнок - Жуниор, Епуряну, Шкртел, Клиши - Кахведжи (Озджан, 71), Топал (Алексич, 54), Текдемир (Элиа, 54) - Кривелли (Гульбрандсен, 79), Ба, Вишча.

Предупреждения: Бартолец - Элиа.

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Теги: Копенгаген, Истанбул Башакшехир, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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