Интер - Хетафе 2:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Нерадзурри" обыграли Хетафе и вышли в следующую стадию турнира.

Интер - Хетафе: видео голов Getty Images

В матче 1/8 финала Лиги Европы Интер уверенно обыграл Хетафе со счетом 2:0.

Подопечные Конте забили по одному мячу в каждом тайме - вначале отличился Лукаку, а удвоил преимущество Эриксен.

По временному формату турнира путевка в четвертьфинал среди этих команд разыгрывалась по итогам одной встречи, поэтому именно Интер проходит дальше.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Хетафе:

Интер - Хетафе 2:0

Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио (Бираги, 84), Барелла, Брозович (Эриксен, 82), Гальярдини, Янг - Лукаку, Мартинес (Санчес, 70).

Хетафе: Сория - Суарес, Эчейта, Даконам, Оливера (Портильо, 88) - Ньом (Хасон, 69), Тимор, Арамбарри (Дуро, 89), Максимович (Анхель, 56), Кукурелья - Мата (Молина, 69).

Предупреждение: Суарес.

На 76-й минуте Молина не реализовал пенальти (мимо)