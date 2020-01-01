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Интер - Хетафе 2:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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"Нерадзурри" обыграли Хетафе и вышли в следующую стадию турнира.

Интер - Хетафе: видео голов
Интер - Хетафе: видео голов
Getty Images

В матче 1/8 финала Лиги Европы Интер уверенно обыграл Хетафе со счетом 2:0.

Подопечные Конте забили по одному мячу в каждом тайме - вначале отличился Лукаку, а удвоил преимущество Эриксен.

По временному формату турнира путевка в четвертьфинал среди этих команд разыгрывалась по итогам одной встречи, поэтому именно Интер проходит дальше.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Хетафе:

Интер - Хетафе 2:0
Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио (Бираги, 84), Барелла, Брозович (Эриксен, 82), Гальярдини, Янг - Лукаку, Мартинес (Санчес, 70).

Хетафе: Сория - Суарес, Эчейта, Даконам, Оливера (Портильо, 88) - Ньом (Хасон, 69), Тимор, Арамбарри (Дуро, 89), Максимович (Анхель, 56), Кукурелья - Мата (Молина, 69).

Предупреждение: Суарес.

На 76-й минуте Молина не реализовал пенальти (мимо)

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Теги: Интер, Хетафе, видео голов, обзор матча, Лига Европы, футбол
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