Интер вышел в 1/4 финала Лиги Европы, уверенно обыграв Хетафе

Итальянский клуб по итогам одного матча вышел в следующую стадию турнира.

В рамках 1/8 финала Лиги Европы итальянский Интер встретился с испанским Хетафе. Из-за того, что перед приостановкой турнира команды не сумели провести первый поединок в связи с эпидемиологической ситуацией, по правилам доигровки сезона выход в следующую стадию разыгрывался по итогам одного поединка.

“Городские“ довольно активно начали поединок и могли забить быстрый гол, но этому помешал Ханданович, который продемонстрировал блестящую реакцию и потащил мяч после удара Маты головой.

Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы Getty Images

После этого номинальные гости продолжали владеть мячом, а Интер выглядел каким-то растерянным, что могло доставить команде серьезные проблемы. Но со временем “нерадзурри“ пришли в себя и полностью забрали мяч под свой контроль.

В итоге на 33-й минуте Интеру удалось забить - Лукаку откликнулся на заброс из глубины поля, оттер Эчейту от мяча и поразил дальний угол ворот - 1:0. Поведя в счете, миланцы продолжили контролировать игру, хотя опасных моментов было не так много.

Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы Getty Images

Второй тайм в целом напоминал первый - вновь Интер забрал себе мяч и пытались забить, потом ненадолго инициатива перешла к “городским“, но до ударов по воротам ничего не доходило. Позже у Хетафе была возможность выйти вперед, но Молина не забил пенальти.

В итоге под конец второго тайма забил Интер - Конте выпустил на поле Эриксена, который уже через минуту воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и отправил его в сетку, сделав счет 2:0.

Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы Getty Images

Таким образом, миланцы отпраздновали комфортную по счету победу, которая принесла команде путевку в четвертьфинал турнира, где им предстоит сыграть с победителем пары Байер - Рейнджерс (первый матч - 3:1).

Интер - Хетафе 2:0

Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио (Бираги, 84), Барелла, Брозович (Эриксен, 82), Гальярдини, Янг - Лукаку, Мартинес (Санчес, 70).

Хетафе: Сория - Суарес, Эчейта, Даконам, Оливера (Портильо, 88) - Ньом (Хасон, 69), Тимор, Арамбарри (Дуро, 89), Максимович (Анхель, 56), Кукурелья - Мата (Молина, 69).

Предупреждение: Суарес.

На 76-й минуте Молина не реализовал пенальти (мимо)