Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интер вышел в 1/4 финала Лиги Европы, уверенно обыграв Хетафе

Комментариев: 0
Итальянский клуб по итогам одного матча вышел в следующую стадию турнира.
Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги Европы итальянский Интер встретился с испанским Хетафе. Из-за того, что перед приостановкой турнира команды не сумели провести первый поединок в связи с эпидемиологической ситуацией, по правилам доигровки сезона выход в следующую стадию разыгрывался по итогам одного поединка.

“Городские“ довольно активно начали поединок и могли забить быстрый гол, но этому помешал Ханданович, который продемонстрировал блестящую реакцию и потащил мяч после удара Маты головой.

Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images

После этого номинальные гости продолжали владеть мячом, а Интер выглядел каким-то растерянным, что могло доставить команде серьезные проблемы. Но со временем “нерадзурри“ пришли в себя и полностью забрали мяч под свой контроль.

В итоге на 33-й минуте Интеру удалось забить - Лукаку откликнулся на заброс из глубины поля, оттер Эчейту от мяча и поразил дальний угол ворот - 1:0. Поведя в счете, миланцы продолжили контролировать игру, хотя опасных моментов было не так много.

Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images

Второй тайм в целом напоминал первый - вновь Интер забрал себе мяч и пытались забить, потом ненадолго инициатива перешла к “городским“, но до ударов по воротам ничего не доходило. Позже у Хетафе была возможность выйти вперед, но Молина не забил пенальти.

В итоге под конец второго тайма забил Интер - Конте выпустил на поле Эриксена, который уже через минуту воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и отправил его в сетку, сделав счет 2:0.

Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images

Таким образом, миланцы отпраздновали комфортную по счету победу, которая принесла команде путевку в четвертьфинал турнира, где им предстоит сыграть с победителем пары Байер - Рейнджерс (первый матч - 3:1).

Интер - Хетафе 2:0
Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио (Бираги, 84), Барелла, Брозович (Эриксен, 82), Гальярдини, Янг - Лукаку, Мартинес (Санчес, 70).

Хетафе: Сория - Суарес, Эчейта, Даконам, Оливера (Портильо, 88) - Ньом (Хасон, 69), Тимор, Арамбарри (Дуро, 89), Максимович (Анхель, 56), Кукурелья - Мата (Молина, 69).

Предупреждение: Суарес.

На 76-й минуте Молина не реализовал пенальти (мимо)

Поделись:
Теги: Интер, Хетафе, Лига Европы, футбол, отчет о матче
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь