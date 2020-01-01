Манчестер Юнайтед - ЛАСК 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл ЛАСК со счетом 2:1.
Гости в первой встречи уступили со счетом 0:5 и им нужно было очень постараться чтобы выйти в следующую стадию турнира. ЛАСК открыл счет на 55-й минуте встречи, но чуда так и не случилось - через 2 минуты Лингард восстановил паритет, а под занавес встречи Марсьяль вывел МЮ вперед.
Таким образом, подопечные Сульшера дважды обыграли ЛАСК и уверенно вышли в 1/4 финала Лиги Европы.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча МЮ -ЛАСК:
Манчестер Юнайтед ;- ЛАСК 2:1 (первый матч - 5:0)
Голы: Лингард, 57, Марсьяль, 88 - Визингер, 55
Манчестер Юнайтед: Ромеро - Фосу-Менса (Менги, 84), Байи, Магуайр, Уильямс (Чонг, 72) - Фред (Перейра, 64) - Мата, Мактоминей, Лингард (Погба, 63), Джеймс (Марсьяль, 84) - Игало.
ЛАСК: Шлагер - Визингер (Забитцер, 73), Траунер, Андраде (Филипович, 80) - Ранфтл, Холланд, Михорль, Реннер - Фризер, Рагуж, Балич (Райтер, 66).
Предупреждения: Мактоминей - Михорль.
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