Манчестер Юнайтед - ЛАСК 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Красные дьяволы" во второй раз обыграли ЛАСК и вышли в следующую стадию турнира.

Манчестер Юнайтед - ЛАСК: видео голов Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл ЛАСК со счетом 2:1.

Гости в первой встречи уступили со счетом 0:5 и им нужно было очень постараться чтобы выйти в следующую стадию турнира. ЛАСК открыл счет на 55-й минуте встречи, но чуда так и не случилось - через 2 минуты Лингард восстановил паритет, а под занавес встречи Марсьяль вывел МЮ вперед.

Таким образом, подопечные Сульшера дважды обыграли ЛАСК и уверенно вышли в 1/4 финала Лиги Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча МЮ -ЛАСК:

Манчестер Юнайтед ;- ЛАСК 2:1 (первый матч - 5:0)

Голы: Лингард, 57, Марсьяль, 88 - Визингер, 55

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Фосу-Менса (Менги, 84), Байи, Магуайр, Уильямс (Чонг, 72) - Фред (Перейра, 64) - Мата, Мактоминей, Лингард (Погба, 63), Джеймс (Марсьяль, 84) - Игало.

ЛАСК: Шлагер - Визингер (Забитцер, 73), Траунер, Андраде (Филипович, 80) - Ранфтл, Холланд, Михорль, Реннер - Фризер, Рагуж, Балич (Райтер, 66).

Предупреждения: Мактоминей - Михорль.