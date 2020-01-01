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Соломон: Шахтер готов сразиться с любым соперником на пути к финалу

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Израильтянин отметился голом.
Манор Соломон
Манор Соломон
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Манор Соломон подвел итоги победного матча над Вольфсбургом (3:0). 

Израильтянин вышел на поле со скамейки запасных, но это не помешало ему отметиться голом.

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“Я не знаю, являюсь ли я джокером, но в любое время, когда я на поле - хочу помогать своей команде - забивать голы или отдавать результативные передачи. Мне это удавалось в Лиге чемпионов и в Лиге Европы“.

Соломон также высказался о потенциальных соперниках в следующем раунде.

“Не знаю, с какой командой нам лучше играть, ведь мы никого не анализировали. В любом случае, с кем бы мы не играли, будем демонстрировать максимум наших сил. Мы хотим дойти до финала и готовы сразиться с любым соперником“, - заявил игрок в комментарии после игры.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Манор Соломон, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол
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