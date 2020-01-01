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Каштру: Достигли результата, который вывел нас в 1/4

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Португалец прокомментировал игру с Вольфсбургом.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился эмоциями после победы над Вольфсбургом (3:0) в рамках ответной игры 1/8 Лиги Европы.

“Хорошее впечатление. Команда практически все время была сильна. Может быть не хорошо начали первые 10-15 минут, Вольфсбург высоким прессингом прижал нас, мы не использовали те зоны, которые должны были использовать. Но затем мы играли хорошо. 

Моменты были у Марлоса, Тайсона, Мораеса, было пять моментов. Во втором тайме мы поставили цель - забить гол. Я говорил на пресс-конференции наша цель - победить, к счастью, мы достигли хороший результат, который вывел нас в 1/4 финала, продолжаем дальше.

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Если бы мы создали 5 моментов мы создали, и 5 голов забить… Нет, в футболе так не бывает. Есть человеческая ошибка, у нас не все получается в жизни, это происходило в игре. Мы должны ждать правильного момента, чтобы забить. Мы очень счастливы, что подарили радость болельщикам. Наша задача делать болельщиков счастливыми, мы довольны хорошей игрой. Важно подготовить команду через шесть дней к Айнтрахтру или Базелю.

Мы работаем каждый день, чтобы побеждать. Иногда это нам не удается и мы расстраиваемся. Мы видим, что наша работа компенсируется победами. В футболе все происходит внезапно и жизнь может поменяться. Иногда ты видишь, что делаешь работу, а результаты не улучшаются. Мы стали чемпионами, мы вышли в 1/4 финала ЛЕ, это фантастический клуб, великолепная администрация, которая регулярно нас поддерживает. Ничего плохого в нашей команде нет.

Мы в 1/4 финала Лиги Европы. Наши мысли в еврокубковых матчах. К сожалению, мы вылетели из Лиги чемпионов, но баланс в моей команде нас сейчас радует. В футболе нужно действовать, работать, это то, что интересует людей. А мы это делаем - работаем! Все может подменяться внезапно, не отрицаю“, - заявил Каштру в эфире Футбол 1/2/3.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Луиш Каштру, Лига Европы, Шахтер Донецк, футбол
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