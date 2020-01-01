Тренер Вольфсбурга: Шахтер заслужил выход в 1/4 Лиги Европы

Специалист подвел итоги матча.

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер прокомментировал поражение Шахтеру (0:3) в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы.

“Хотел бы поздравить Шахтер с выходом в 1/4 финала. В обоих играх против Шахтер был лучше, быстрее, в этой игре мы старались все испробовать все комбинации, которые мы планировали.

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При счете 0:0 у нас было несколько моментов, которые нам нужно было использовать: отмененный 11-метровый, игра в большинстве какое-то время. Но Шахтер показал себя с лучшей стороны. Стоит признать, что Шахтер заслужил эту победу“.

Гласнер также прокомментировал два удаления, которые случились во втором тайме.



“Я думаю, что в ворота Шахтер должен был быть пенальти. Мы должны были открывать счет в матче! Что касается Брукса, с его первой желтой карточкой я согласен, он действительно нарушил правила и заслуживал в том моменте такого наказания. Но вторая - спорный момент, там была игра в мяч. Нужно пересмотреть, конечно, этот момент.



Я отговорок не ищу, Шахтер сегодня показал себя лучшей стороны, продемонстрировав хороший футбол как в атаке, так и в обороне“, - отметил специалист в послематчевой пресс-конференции.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.