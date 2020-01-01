Матвиенко: Задача Шахтера - это финал Лиги Европы!

Игрок доволен победой над немецким клубом.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал разгромную победу над Вольфсбургом, которая позволила пробиться в 1/4 Лиги Европы.

“На самом деле начали волнительно, не вошли в игру, много ошибок, много потерь. В перерыве разобрались и во втором тайме сыграли надежно.

В моменте, который случился во втором тайме, решил сразу бить. Пару дней назад на тренировке был такой момент, бил и забил – думал, повторю.

Если честно, то нам очень повезло, что Мораес заработал две желтые карточки и прошло пять минут, мы сравнялись составами. Мы смогли довести игру до победного результата. Наша задача, как говорил тренер еще по групповому этапу, это финал!“, - заявил футболист в эфире ТК Футбол 1.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.