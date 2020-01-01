Шахтер - Вольфсбург 3:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы
В рамках ответного матча Лиги Европы донецкий Шахтер уверенно обыграл Вольфсбург.
Команды в первом тайме показали равный футбол, навязывая борьбу на каждом участке поля.
Во втором тайме гости начали больше атаковать, что привело к удалению защитника “горняков“ Давида Хочолавы, который получил прямую красную карточку.
Спустя пару минут был удален игрок “волков“ Джон Энтони Брукс. Защитник получил вторую желтую за опасную игру против Жуниора Мораеса.
В концовке встречи донецкий клуб сумел поразить ворота гостей. Дубль оформил Мораес, а также забитым мячом отметился Соломон.
Шахтер - Вольфсбург 3:0 (первый матч — 2:1)
Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1.
Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко - Марлос (Соломон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) - Мораес.
Вольфсбург: Кастеельс - Брукс, Понграчич, Тиссеран - Руссийон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 75) - Гинчек (Мармош, 61), Вегхорст, Жоао Виктор.
Предупреждения: Кривцов — Брукс, Шлагер, Арнольд
Удаления: Давид Хочолава (68) - Энтони Брукс (70)
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