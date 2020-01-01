Шахтер - Вольфсбург 3:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Горняки" пробились в следующий раунд.

Шахтер - Вольфсбург: видео голов и обзор матча ФК Шахтер Донецк

В рамках ответного матча Лиги Европы донецкий Шахтер уверенно обыграл Вольфсбург.

Команды в первом тайме показали равный футбол, навязывая борьбу на каждом участке поля.

Во втором тайме гости начали больше атаковать, что привело к удалению защитника “горняков“ Давида Хочолавы, который получил прямую красную карточку.

Спустя пару минут был удален игрок “волков“ Джон Энтони Брукс. Защитник получил вторую желтую за опасную игру против Жуниора Мораеса.

В концовке встречи донецкий клуб сумел поразить ворота гостей. Дубль оформил Мораес, а также забитым мячом отметился Соломон.

Шахтер - Вольфсбург 3:0 (первый матч — 2:1)

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1.



Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко - Марлос (Соломон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) - Мораес.



Вольфсбург: Кастеельс - Брукс, Понграчич, Тиссеран - Руссийон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 75) - Гинчек (Мармош, 61), Вегхорст, Жоао Виктор.



Предупреждения: Кривцов — Брукс, Шлагер, Арнольд

Удаления: Давид Хочолава (68) - Энтони Брукс (70)