Копенгаген вышел в 1/4 Лиги Европы, разгромив Истанбул
Датский клуб не оставил шансов сопернику.
В рамках ответной игры 1/8 финала Лиги Европы датский Копенгаген дома разгромил турецкий Истанбул.
В первом поединке турецкий коллектив добыл минимальную победу (1:0). В ответной встречи датский коллектив уже на четвертой минуте вышел вперед благодаря голу Йонаса Вильда.
Во втором тайме Вильд оформил дубль с пенальти. В средине тайма Расмус Фальке установил окончательный счет - 3:0. Копенгаген сумел пробиться в 1/4 финала турнира.
Копенгаген - Истанбул 3:0
Голы: Вильд, 4, 53, Фальк, 62
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