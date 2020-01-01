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Копенгаген вышел в 1/4 Лиги Европы, разгромив Истанбул

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Датский клуб не оставил шансов сопернику.
Копенгаген вышел в 1/4 турнира
Копенгаген вышел в 1/4 турнира
Getty Images

В рамках ответной игры 1/8 финала Лиги Европы датский Копенгаген дома разгромил турецкий Истанбул.

В первом поединке турецкий коллектив добыл минимальную победу (1:0). В ответной встречи датский коллектив уже на четвертой минуте вышел вперед благодаря голу Йонаса Вильда.

Во втором тайме Вильд оформил дубль с пенальти. В средине тайма Расмус Фальке установил окончательный счет - 3:0. Копенгаген сумел пробиться в 1/4 финала турнира.

Копенгаген - Истанбул 3:0

Голы: Вильд, 4, 53, Фальк, 62

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Теги: Копенгаген, Истанбул Башакшехир, Лига Европы, футбол
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