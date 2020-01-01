Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

"Горняки" в самом конце встречи вколотили три мяча в ворота соперника.

Подопечные Луиша Каштру выходили на матч с неплохим запасом, который добыли в Германии. Там "горняки" одержали победу 2:1 и в домашнем матче им необходимо было главное не пропустить дважды.

Вольфсбург начал матч с попыток забить быстрый гол, поначалу они больше владели мячом и пытались что-то сделать у ворот Пятова, но ответы Шахтера на контратаках были гораздо опаснее.

В первом тайме Марлос имел шанс забить, но попал в штанг, дважды Мораес оказывался перед вратарем, но переиграть того не получалось. Можно также вспомнить классный удар Матвиенко с лету и выстрел Антонио с ходу. Тем не менее, первый тайм так и завершился с нулями на табло.

Шахтер обыграл Вольфсбург ФК Шахтер Донецк

В начале второго тайма Шахтер обязан был открывать счет, но вновь не получилось. Сначала Мораес с не самой удобной позиции пробил во вратаря, а затем Тайсон вышел на свидание с кипером и пробил мимо ворот.

"Горняки" на несколько минут успокоились и тут же допустили момент у своих ворота (выручил Пятов), но в ответ чуть было не забили сами (у Мораеса не получился удар). А в середине тайма команды обменялись удалениями.

Сначала Хочолава нарушил правила, арбитр указал на точку пенальти, но после просмотра VAR увидел, что нарушение было до штрафной, а потому отменил 11-метровый и удалил грузина. Через две минуты американский защитник Вольфсбурга Брукс смачно приложился по ребрам Мораеса, за что получил вторую желтую и также покинул поле.

Шахтер обыграл Вольфсбург ФК Шахтер Донецк

Команды продолжили уже в 10-м обениваться моментами, пока не наступила кульминация встречи. На 89-й минуте Мораес замкнул прострел Додо с правого фланга, а через две минуты Соломон в зоны правого инсайда точно пробил мимо Кастельса.

Казалось, на этом конец, но Мораес успел перехватить мяч у соперников, выйти на свидание с кипером и увеличить счет до разгромного.

"Горняки" вышли в четвертьфинал, где встретятся, скорее всего, с Базелем, если швейцарцы не упустят перевес в три гола над Айнтрахтом.

Шахтер - Вольфсбург 3:0 (первый матч 2:1)

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко - Марлос (Соломон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) - Мораес.

Вольфсбург: Кастеельс - Тиссеран, Брукс, Понграчич, Руссийон (Клаус, 83) - Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 76) - Гинчек (Мармуш, 61), Вегхорст, Жоао Виктор.

Предупреждения: Кривцов - Брукс, Шлагер, Арнольд.

Удаления: Хочолава, 68 - Брукс, 70.