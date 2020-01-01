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Футболист Вольфсбурга получил красную карточку и уровнял составы команд

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Брукс получил вторую желтую за опасную игру.
Джон Энтони Брукс
Джон Энтони Брукс
Getty Images

В матче 1/8 Лиге Европы донецкий Шахтер на НСК Олимпийский играет с Вольфсбургом.

Команды на 80-й минуту так и не сумели открыть счет в поединке. На 68-й минуте прямую красную карточку получил Давид Хочолава за фол последней надежды.

Однако “горняки“ буквально поиграли пару минут в меньшинстве, ведь защитник “волков“ Джон Энтони Брукс получил вторую желтую за опасную игру против Жуниора Мораеса. Футболист покинул поле, оставив команды в равном количестве.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча.

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Теги: Вольфсбург, Джон Энтони Брукс, Лига Европы, футбол, Шахтер Донецк
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