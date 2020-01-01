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Шахтер остался вдесятером в матче с Вольфсбургом

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Хочолава получил прямую красную карточку.
Давид Хочолава
Давид Хочолава
Getty Images

В рамках ответного матча Лиги Европы донецкий Шахтер играет дома с Вольфсбургом.

Команды так и не сумели распечатать ворота другу друга к 70-й минуте.

Однако центральный защитник “горняков“ Давид Хочолава получил прямую красную карточку за фол последний надежды на 68-й минуте. 

Арбитр встречи изначально назначил пенальти, но после просмотра VAR поставил штрафной и удалил футболиста.

“Волки“ не сумели реализовать опаснейший штрафной из-за сейва Андрея Пятова.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча.

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Теги: Давид Хочолава, Шахтер Донецк, Лига Европы, Вольфсбург, футбол
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