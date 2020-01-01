Шахтер остался вдесятером в матче с Вольфсбургом
Хочолава получил прямую красную карточку.
В рамках ответного матча Лиги Европы донецкий Шахтер играет дома с Вольфсбургом.
Команды так и не сумели распечатать ворота другу друга к 70-й минуте.
Однако центральный защитник “горняков“ Давид Хочолава получил прямую красную карточку за фол последний надежды на 68-й минуте.
Арбитр встречи изначально назначил пенальти, но после просмотра VAR поставил штрафной и удалил футболиста.
“Волки“ не сумели реализовать опаснейший штрафной из-за сейва Андрея Пятова.
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