Шахтер остался вдесятером в матче с Вольфсбургом

Хочолава получил прямую красную карточку.

В рамках ответного матча Лиги Европы донецкий Шахтер играет дома с Вольфсбургом.

Команды так и не сумели распечатать ворота другу друга к 70-й минуте.

Однако центральный защитник “горняков“ Давид Хочолава получил прямую красную карточку за фол последний надежды на 68-й минуте.

Арбитр встречи изначально назначил пенальти, но после просмотра VAR поставил штрафной и удалил футболиста.

“Волки“ не сумели реализовать опаснейший штрафной из-за сейва Андрея Пятова.

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