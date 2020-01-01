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Мораес: Думаю, мы готовы дойти до финала Лиги Европы

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Один из лидеров Шахтера высказался о поединке против Вольфсбурга в Лиге Европы.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер Донецк

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

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“Это не будет просто. Вольфсбург очень силен физически. Команда очень агрессивна. Добытый нами результат - очень рискованный. Будет тяжело пройти дальше, несмотря на преимущество.

Я думаю, наша команда готова добраться финала. У нас есть для этого силы.

Мы потеряли Исмаили, который является одним из самых важных игроков нашей команды. Без него будет очень непросто“, - цитирует Мораеса официальный сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, в первом матче Шахтер обыграл Вольфсбург со счетом 2:1. Ответный поединок состоится сегодня, 5 августа, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого противостояния.

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Теги: Жуниор Мораес, Лига Европы, Шахтер, Шахтер Донецк, футбол, Вольфсбург
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