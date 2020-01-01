Тренер Вольфсбурга: Шансы на победу над Шахтром у нас сохраняются

Оливер Гласнер считает, что "горняки" не будут ничего менять в своей игре.

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер прокомментировал предстоящий матч против Шахтера в рамках 1/8 Лиги Европы.

“Хочу выразить радость, что этот матч вообще состоится спустя более чем пять месяцев после первой встречи. Для победы нам нужно забить минимум два гола. Думаем, что Шахтер будет играть на столь же высоком уровне, как и прошлый раз. Но шансы на победу у нас сохраняются.

В первую очередь мы анализировали матч в Германии. Мы не только смотрели, но и сами играли. Провели товарищеские матчи, которые позволили нам хорошо подготовиться. Мы находимся в отличной форме. Готовы к игре.

Положение Шахтера более удачное, чем наше, потому что он победил в первом матче. Это преимущество, скорее всего, указывает на то, они не будут ничего существенно менять в своей игре.

В команде очень много футболистов, которые отлично показывают себя в обороне, в дуэлях один на один, отличное центральное звено полузащиты.

Мы испытываем глубокое уважение к сопернику. Но преследуем главную цель - победить и выйти в следующий раунд, который будет проходить в Германии“, - отметил Гласнер на пресс-конференции.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Вольфсбург, которая начнется 5 августа в 19:55 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, в первом матче, который прошел в Германии, “горняки“ одержали победу со счетом 2:1.