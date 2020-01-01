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Маркос Антонио: Я радуюсь, вспоминая победный гол в ворота Вольфсбурга

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Футболист верит, что его команда пройдет дальше.
Маркос Антонио
Маркос Антонио
ФК Шахтер Донецк

Хавбек Шахтера Маркос Антонио прокомментировал подписание нового контракта с командой, а также прокомментировал предстоящий матч против Вольфсбурга в 1/8 Лиги Европы.

“Конечно, я счастлив продлить контракт с Шахтером. Буду я играть завтра или нет? Каштру принимает решения. Посмотрим завтра, кто будет играть.

Я радуюсь, вспоминая победный гол в ворота Вольфсбурга. Но завтра будет совершенно другая игра, не нужно вспоминать о той игре. Самое главное - пройти дальше“, - заявил игрок на пресс-конференции.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Вольфсбург, которая начнется 5 августа в 19:55 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, Лига Европы, Маркос Антонио, Шахтер, Вольфсбург
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