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Додо: Мы хорошо готовы к Вольфсбургу и сможем далеко пройти в турнире

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Футболист признался, что у команды не было отпуска перед Лигой Европы.
Додо
Додо
ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера Додо прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

“Мы хорошо подготовились к Вольфсбургу. Мы изучили детали, которые озвучил Каштру. Много работали после чемпионства.

У нас было два контрольных поединка перед встречей с Вольфсбургом. Мы не имели отпуска, работали очень тяжело. Мы в хорошей форме.

Если покажем такой же футбол, как в первой встрече с Вольфсбургом, думаю, сможем далеко пройти в турнире“, - цитирует игрока FOX Sports Brasil.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Вольфсбург, которая начнется 5 августа в 19:55 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, в первом матче, который прошел в Германии, “горняки“ одержали победу со счетом 2:1.

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Теги: футбол, Лига Европы, Додо, Шахтер, Вольфсбург
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