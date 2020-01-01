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Каштру - о матче с Вольфсбургом: Будет большая борьба, война на поле

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Наставник "горняков" не считает, что у его команды будет преимущество.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящий матч 1/8 Лиги Европы против Вольфсбурга.

“Они сильны в атаке, хочу выделить, как они добираются до последней трети. Там много игроков, готовые завершить атаку. Мы знаем их сильные и слабые стороны. Понятно, в каждом составе есть игроки, которые могут выделяться. Мы постарались подготовиться к этому сопернику и показать качественную игру.

Перерыв в Бундеслиге ни в коем случае это не повлияет на ход поединка. Это не преимущество для нашей команды. Вольфсбург - сильная команда, будет большая борьба, война на поле. Игровой практики достаточно у обеих команд.

Мы хотим победить и постараемся сделать все для этого. Мы не прячемся от ничьи, она выведет нас дальше. Мы всегда настраиваем наших игроков на положительный результат, на победу. Даже, если ничья приведет к проходу в 1/4 с качественным футболом - ничего страшного. Главное - цель.

Специалист также высказался о том, что матчи должны пройти без зрителей из-за пандемии коронавируса. 

“Когда нет публики на стадионе - это потеря. Для чего мы играем? Для болельщиков. Создаем шоу, даже через телевизор можно прочувствовать атмосферу на стадионе. Игры проходят очень холодно, заморожено, тишина. Чего-то не хватает.

Сейчас форс-мажорная ситуация. Это подействовало на все, не только на футбол. Надеемся, это как можно скорее закончится и болельщики вернуться на стадионы. Это очень грустный момент, мы бы хотели, чтобы болельщики были на стадионах. Когда они вернуться - это будет хорошо для нас и футбола в целом“, - заявил Каштру на пресс-конференции.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Вольфсбург, которая начнется 5 августа в 19:55 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, в первом матче, который прошел в Германии, “горняки“ одержали победу со счетом 2:1.

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Теги: футбол, Луиш Каштру, Лига Европы, Шахтер, Вольфсбург
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