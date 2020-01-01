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Шахтер огласил заявку на Лигу Европы

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Луиш Каштру внес несколько изменений в состав команды.
Исмаили исключили из заявки
Исмаили исключили из заявки
Getty Images

Шахтер накануне ответного матча ответного матча 1/8 Лиги Европы против Вольфсбурга внес некоторые изменения в список заявленных футболистов на текущий розыгрыш турнира.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, вне заявки оказался полузащитник Михаил Мудрик, который может присоединится к другой команде в ближайшее время, а также защитник Исмаили, получивший травму.

Кроме того, Луиш Каштру дозаявил на Лигу Европы защитника Витао.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Вольфсбург, которая начнется 5 августа в 19:55 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Напомним, в первом матче, который прошел в Германии, “горняки“ одержали победу со счетом 2:1.

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Теги: футбол, Шахтер, Лига Европы, Вольфсбург
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