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Шахтер - Вольфсбург: онлайн-трансляция пресс-конференции Каштру, которая начнется в 19:30

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Португалец ответит на вопросы журналистов в преддверии матча с Вольфсбургом.

Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 4 августа, главный тренер Шахтера Луиш Каштру проведет пресс-конференцию в преддверии ответного матча с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы.

Вместе с португальским наставником на вопросы журналистов будет отвечать и полузащитник команды Маркос Антонио, который продлил контракт с “горняками“.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция пресс-конференции, которая начнется в 19:30 по киевскому времени:

Напомним, что матч состоится в среду, 5 августа, на НСК Олимпийский. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Отметим, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Вольфсбург. Напомним, букмекеры считают фаворитом встречи донецкий Шахтер.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, Маркос Антонио, Лига Европы, футбол, пресс-конференция
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