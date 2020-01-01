Шахтер - Вольфсбург: онлайн-трансляция пресс-конференции Каштру, которая начнется в 19:30

Португалец ответит на вопросы журналистов в преддверии матча с Вольфсбургом.

Луиш Каштру ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 4 августа, главный тренер Шахтера Луиш Каштру проведет пресс-конференцию в преддверии ответного матча с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы.

Вместе с португальским наставником на вопросы журналистов будет отвечать и полузащитник команды Маркос Антонио, который продлил контракт с “горняками“.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция пресс-конференции, которая начнется в 19:30 по киевскому времени:

Напомним, что матч состоится в среду, 5 августа, на НСК Олимпийский. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Отметим, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Вольфсбург. Напомним, букмекеры считают фаворитом встречи донецкий Шахтер.