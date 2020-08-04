Футболист Вольфсбурга возмущен проведением матча с Шахтером в Украине

Игрок не понимает, почему они должны играть с "горняками" в Киеве.

Футболист Вольфсбурга Максимилиан Арнольд поделился мнением о поездке в Украину на матч 1/8 Лиги Европы против Шахтера.

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Полузащитник опасается заразиться коронавирусом, ведь Германия частично ограничила поездки в Украину из-за эпидемиологической ситуации.

“Странная ситуация. Когда ты читаешь, что там происходит. Но это моя работа.

Мы полетим туда, так как профессионально выполняем свою работу и хотим двигаться вперед. Будем стараться контактировать как можно меньше“, - приводит слова Арнольда Bild.

Напомним, что матч состоится в среду, 5 августа, на НСК Олимпийский. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Отметим, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Вольфсбург. Напомним, букмекеры считают фаворитом встречи донецкий Шахтер.