Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Базель - Айнтрахт: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Комментариев: 0
Базель примет Айнтрахт в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Базель - Айнтрахт: прогноз и ставки букмекеров
Базель - Айнтрахт: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В четверг, 6 августа, Базель дома примет Айнтрахт в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. В первом поединке швейцарцы на выезде разгромили противника со счетом 3:0.

По мнению букмекеров, у команд равные шансы на успех. Так, в компании William Hill на победу швейцарцев можно поставить с коэффициентом 2.55, в то время как триумф гостей оценили в 2.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70. 

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Базеля - 2.55, победа Айнтрахта - 2.55, ничья - 3.75.

Отметим, что матч состоится на арене Санкт-Якоб Парк в Базеле (Швейцария). Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Базель, Айнтрахт, Лига Европы, футбол, ставки на спорт, прогноз и ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь