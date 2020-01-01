Базель - Айнтрахт: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Базель примет Айнтрахт в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 6 августа, Базель дома примет Айнтрахт в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. В первом поединке швейцарцы на выезде разгромили противника со счетом 3:0.

По мнению букмекеров, у команд равные шансы на успех. Так, в компании William Hill на победу швейцарцев можно поставить с коэффициентом 2.55, в то время как триумф гостей оценили в 2.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Базеля - 2.55, победа Айнтрахта - 2.55, ничья - 3.75.

Отметим, что матч состоится на арене Санкт-Якоб Парк в Базеле (Швейцария). Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.