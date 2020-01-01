Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Байер - Рейнджерс: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Комментариев: 0
Байер примет Рейнджерс в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Байер - Рейнджерс: прогноз и ставки букмекеров
Байер - Рейнджерс: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В четверг, 6 августа, Байер примет Рейнджерс в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. В первом поединке немецкий клуб одержал на выезде уверенную победу со счетом 3:1.

По мнению букмекеров, в предстоящей встречи фаворитом являются “фармацевты“. Так, в компании William Hill на победу немецкого клуба можно поставить с коэффициентом 1.65, в то время как триумф гостей оценили в 5.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90. 

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Байера - 1.61, победа Рейнджерс - 5.25, ничья - 4.20.

Отметим, что матч состоится в Леверкузене (Германия) на Бай-Арене. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Байер Леверкузен, Рейнджерс, Лига Европы, футбол, ставки на спорт, прогноз и ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь