Байер - Рейнджерс: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Байер примет Рейнджерс в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 6 августа, Байер примет Рейнджерс в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. В первом поединке немецкий клуб одержал на выезде уверенную победу со счетом 3:1.

По мнению букмекеров, в предстоящей встречи фаворитом являются “фармацевты“. Так, в компании William Hill на победу немецкого клуба можно поставить с коэффициентом 1.65, в то время как триумф гостей оценили в 5.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Байера - 1.61, победа Рейнджерс - 5.25, ничья - 4.20.

Отметим, что матч состоится в Леверкузене (Германия) на Бай-Арене. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.