Севилья - Рома: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Севилья проведет матч с Ромой в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 6 августа, Севилья сыграет с Ромой в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является испанский клуб. Так, в компании William Hill на победу подопечных Хулена Лопетеги можно поставить с коэффициентом 2.15, в то время как триумф “римлян“ оценили в 3.40. Ничью здесь оценили в 3.30.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Севильи - 2.20, победа Ромы - 3.50, ничья - 3.25.

Отметим, что поединок состоится на нейтральном поле в Дуйсбурге (Германия). Начало матча запланировано на 19:55 по киевскому времени.