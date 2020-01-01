Шахтер - Вольфсбург: где смотреть матч Лиги Европы

Шахтер примет Вольфсбург в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Узнайте, где смотреть это противостояние в прямом эфире.

В среду, 5 августа, Шахтер примет Вольфсбург в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский и пройдет без зрителей.

Где смотреть поединок? В прямом эфире встречу покажет телеканал Футбол 1, а также российские каналы Матч ТВ и Матч! Футбол 1. Стоит отметить, что трансляцию встречи будет вести канал Беларусь 5.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Вольфсбург, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, букмекеры считают фаворитом встречи донецкий Шахтер.