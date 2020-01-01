Шахтер - Вольфсбург: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Шахтер примет Вольфсбург в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В среду, 5 августа, Шахтер примет Вольфсбург в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский и пройдет без зрителей.

В первом поединке в Германии, который состоялся еще до приостановки турнира из-за пандемии коронавируса, сильнее оказались “горняки“, одержав победу со счетом 2:1. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение команде из Украины.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Луиша Каштру можно поставить с коэффициентом 2.25, в то время как триумф немецкого коллектива оценили в 3.00. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.50.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Шахтера - 2.37, победа Вольфсбурга - 2.90, ничья - 3.50.

Отметим, что “оранжево-черные“ в своей истории 23 раза играли с немецкими командами, в которых одержали 8 побед, потерпели 7 поражений и 8 раз сыграли вничью.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Вольфсбург, которая начнется 5 августа в 19:55 по киевскому времени.