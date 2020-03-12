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Шахтер - Вольфсбург: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

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Шахтер примет Вольфсбург в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Следите за событиями противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Шахтер - Вольфсбург: онлайн трансляция матча
Шахтер - Вольфсбург: онлайн трансляция матча

В среду, 5 августа, Шахтер примет Вольфсбург в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский и пройдет без зрителей.

Онлайн-трансляция матча Шахтер - Вольфсбург будет доступна в этой статье 5 августа, начиная с 19:55 по киевскому времени.

Первая встреча команд состоялась в Германии перед остановкой сезона из-за пандемии коронавируса. В том поединке сильнее оказались “горняки“, одержав победу со счетом 2:1. В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Шахтеру.

Стоит сказать, что перед возобновлением еврокубкового сезона обе команды завершили выступление в национальных первенствах. Так, Шахтер стал чемпионом Украины, а вот Вольфсбург финишировал седьмым в Бундеслиги.

Отметим, что “оранжево-черные“ в своей истории 23 раза играли с немецкими командами, в которых одержали 8 побед, потерпели 7 поражений и 8 раз сыграли вничью.

Последние матчи Шахтера:

29.07.20. Шахтер - Верес - 2:0 (Товарищеский матч)
26.07.20. Шахтер - Полесье Житомир - 4:1 (Товарищеский матч)
19.07.20. Александрия - Шахтер - 2:2 (УПЛ)
15.07.20. Шахтер - Колос - 2:0 (УПЛ)
12.07.20. Десна - Шахтер - 2:4 (УПЛ)

Последние матчи Вольфсбурга:

30.07.20. РБ Лейпциг - Вольфсбург - 1:1 (Товарищеский матч)
27.06.20. Вольфсбург - Бавария - 0:4 (Бундеслига)
20.06.20. Шальке - Вольфсбург - 1:4 (Бундеслига)
16.06.20. Боруссия М - Вольфсбург - 3:0 (Бундеслига)
13.06.20. Вольфсбург - Фрайбург - 2:2 (Бундеслига)

Последние очные встречи:

12.03.20. Вольфсбург - Шахтер - 1:2 (1/8 Лиги Европы)

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Теги: Шахтер, Вольфсбург, Лига Европы, футбол, онлайн-трансляция, онлайн трансляция, Шахтер Донецк
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