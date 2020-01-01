Стало известно, кто обслужит матч Шахтер - Вольфсбург

Во главе будет Иван Кружляк.

В среду, 5 августа, состоится ответный поединок донецкого Шахтера с Вольфсбургом в рамках 1/8 Лиги Европы.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром встречи будет словак Иван Кружляк. Помогать ему будут его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Четвертым арбитром станет - хорват Иван Бебек.

Главным судей ВАР будет латвиец Андрис Трейманис, которому будет помогать швейцарец Сандро Шерер. Судейский наблюдатель - Штефан Месснер (Австрия), а делегат УЕФА - Алоизие Шупрага (Хорватия).

Отметим, что Кружляк дважды работал на матчах Шахтера: в 2016 донецкий клуб в квалификации Лиги Европы обыграли Истанбул Башакшехир (2:0), а в 2018 победил Хоффенхайм в Лиге чемпионов (3:2)

Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Начало матча запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче со счетом 2:1