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Манчестер Юнайтед - ЛАСК: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

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Манчестер Юнайтед примет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Манчестер Юнайтед - ЛАСК: прогноз на матч
Манчестер Юнайтед - ЛАСК: прогноз на матч
Getty Images

В среду, 5 августа, Манчестер Юнайтед примет ЛАСК в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Свой первый поединок команды провели еще в марте, перед остановкой сезона. Тогда “красные дьяволы“ одержали выездную победу со счетом 5:0.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии явным фаворитом являются подопечные Сульшера. Так, в компании William Hill на победу МЮ можно поставить с коэффициентом 1.24, в то время как триумф ЛАСКа оценили в 11.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.00.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Манчестер Юнайтед - 1.25, победа ЛАСКа - 12.00, ничья - 5.50.

Отметим, что поединок состоится в Манчестере (Великобритания) на стадионе Олд Траффорд. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что МЮ завершил сезон в АПЛ на третьем месте, получив путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

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Теги: Манчестер Юнайтед, ЛАСК, Лига Европы, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт
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