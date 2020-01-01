Интер - Хетафе: прогноз и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

Интер сыграет с Хетафе в матче 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В среду, 5 августа, Интер встретится с Хетафе в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Команды не успели провести первый матч перед остановкой сезона из-за коронавируса, и теперь выход в следующую стадию определится по итогам одной встречи.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является миланский клуб. Так, в компании William Hill на победу Интера можно поставить с коэффициентом 1.70, в то время как триумф Хетафе оценили в 5.00. Ничью в основное время здесь оценили в 3.70.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Интера - 1.75, победа Хетафе - 4.75, ничья - 3.50.

Отметим, что поединок состоится Гельзенкирхене (Германия) на Фельтинс-Арене. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что Интер занял второе место в чемпионате Италии и получил путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Хетафе завершил выступления в Ла Лиге в сезоне на 8-й строчке таблицы.