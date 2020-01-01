Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Вольфсбурга: Сделаем все возможное, чтобы пройти Шахтер в Лиге Европы

Комментариев: 0
Немецкий клуб отдаст все силы ради победы над "горняками".
Оливер Гласнер
Оливер Гласнер
Getty Images

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился ожиданием от предстоящего ответного матча с донецким Шахтером в рамках 1/8 Лиги Европы.

Читай также: Шахтер проведет два товарищеских матча перед поединком с Вольфсбургом

“Сделаем все возможное, чтобы обыграть Шахтер и выйти в мини-турнир Лиги Европы. У нас будет всего десять дней, чтобы подготовиться к первому официальному матче в сезоне.

Нужно вновь адаптироваться и возвращаться к привычному футбольному ритму“, - заявил Гласнер в интервью TV6.

Напомним, что ответный матч должен состояться 5 августа на НСК Олимпийский. Начало матча запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Оливер Гласнер, Вольфсбург, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь