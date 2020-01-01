Тренер Вольфсбурга: Сделаем все возможное, чтобы пройти Шахтер в Лиге Европы

Немецкий клуб отдаст все силы ради победы над "горняками".

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился ожиданием от предстоящего ответного матча с донецким Шахтером в рамках 1/8 Лиги Европы.

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“Сделаем все возможное, чтобы обыграть Шахтер и выйти в мини-турнир Лиги Европы. У нас будет всего десять дней, чтобы подготовиться к первому официальному матче в сезоне.

Нужно вновь адаптироваться и возвращаться к привычному футбольному ритму“, - заявил Гласнер в интервью TV6.

Напомним, что ответный матч должен состояться 5 августа на НСК Олимпийский. Начало матча запланировано на 19:55 по киевскому времени.