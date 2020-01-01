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Стало известно, где состоится ответный матч Шахтер - Вольфсбург

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Команды сразятся за выход в 1/4.
Матч состоится в Киеве
Матч состоится в Киеве
Getty Images

Сегодня, 10 июля, стала известна дата проведения ответного матча Шахтера с Вольфсбургом в рамках 1/8 Лиги Европы.

Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский, а не в Харькове, где “горняки“ провели все матчи еврокубков в этом сезоне.

Начало поединка запланировано на 5 августа в 19:55 по киевскому времени. 

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург - Шахтер.

Вашему вниманию полные результаты жеребьевки.

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Теги: Лига Европы, Шахтер Донецк, футбол
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