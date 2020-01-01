Стало известно, где состоится ответный матч Шахтер - Вольфсбург

Команды сразятся за выход в 1/4.

Сегодня, 10 июля, стала известна дата проведения ответного матча Шахтера с Вольфсбургом в рамках 1/8 Лиги Европы.

Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский, а не в Харькове, где “горняки“ провели все матчи еврокубков в этом сезоне.

Начало поединка запланировано на 5 августа в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург - Шахтер.

Вашему вниманию полные результаты жеребьевки.