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Каштру: Шахтер не имеет права думать о следующем сопернике, не пройдя Вольфсбург

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Состоялась жеребьевка Лиги Европы.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы.

“Горняки“ могут в 1/4 сыграть с победителем пары Айнтрахт - Базель, если Шахтеру удастся пройти Вольфсбург.

“Чтобы быть в 1/4 финала, нам предстоит очень сложная миссия - пройти Вольфсбург. Мы ни в коем случае не должны думать о следующем сопернике, не пройдя первого. Только потом будем об этом говорить.

Базель и Айнтрахт - это сильные команды. Несмотря на то что Базель сейчас имеет преимущество и может эффективно думать об 1/4 финала. Я считаю, что мы не должны слишком забегать вперед. Это бессмысленно, когда главная цель сейчас - думать о Вольфсбурге“, - заявил специалист.

Каштру также высказался о смене формата турнира. По новым правилам команды с 1/4 будут проводить по одному матчу до самого финала.

“Психологическая составляющая в этот период соревнований очень важна. Командам, давно отыгравшим первый матч 1/8, придется провести ответный спустя некоторое время.

Начиная с 1/4 поединки будут похожи на финал и все будет решаться в одной встрече, поэтому и подход к таким противостояниям будет другим - не таким, как при двухматчевых дуэлях“, - рассказал специалист в интервью пресс-службе “горняков“.

Вашему вниманию полные результаты жеребьевки.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол
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Источник: shakhtar.com

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