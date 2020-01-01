Лига Европы: стали известны результаты жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов
В Ньоне (Швейцария) прошла церемония жеребьевки стадий четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Пары 1/8 финала:
Шахтер (Украина) - Вольфсбург (Германия) - первый матч 2:1
Копенгаген (Дания) - Истанбул Башакшехир (Турция) - 0:1
Вулверхэмптон (Англия) - Олимпиакос (Греция) - 1:1
Байер (Германия) - Рейнджерс (Шотландия) 3:1
Базель (Швейцария) - Айнтрахт (Германия) - 3:0
Манчестер Юнайтед (Англия) - ЛАСК (Австрия) - 5:0
Интер (Италия) – Хетафе (Испания)
Севилья (Испания) – Рома (Италия)
Четвертьфинальные пары Лиги Европы выглядят так:
Шахтер/Вольфсбург - Базель/Айнтрахт
МЮ/ЛАСК - Копенгаген/Истанбул
Интер/Хетафе - Байер/Рейнджерс
Вулверхэмптон/Олимпиакос - Севилья/Рома
В 1/2 турнира между собой встретятся:
Вулверхэмптон/Олимпиакос/Севилья/Рома - МЮ/ЛАСК/Копенгаген/Истанбул
Интер/Хетафе/Байер/Рейнджерс - Шахтер/Вольфсбург/Базель/Айнтрахт
Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, 1/4 - 10-11 августа, 1/2 - 16-17 августа, а финал состоится 21 августа.
Напомним, ответные поединки 1/8 финала пройдут на стадионах тех команд, которые первую встречу играли на выезде. Две итало-испанские пары сыграют в Германии. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы этого сезона также пройдут на стадионах в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.
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