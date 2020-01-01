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Лига Европы: стали известны результаты жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов

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Определились пары решающих стадий турнира.
Лига Европы: результаты жеребьевки
Лига Европы: результаты жеребьевки
uefa.com

В Ньоне (Швейцария) прошла церемония жеребьевки стадий четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы в сезоне-2019/20.

Пары 1/8 финала:

Шахтер (Украина) - Вольфсбург (Германия) - первый матч 2:1
Копенгаген (Дания) - Истанбул Башакшехир (Турция) - 0:1
Вулверхэмптон (Англия) - Олимпиакос (Греция) - 1:1
Байер (Германия) - Рейнджерс (Шотландия) 3:1
Базель (Швейцария) - Айнтрахт (Германия) - 3:0
Манчестер Юнайтед (Англия) - ЛАСК (Австрия) - 5:0
Интер (Италия) – Хетафе (Испания)
Севилья (Испания) – Рома (Италия)

Четвертьфинальные пары Лиги Европы выглядят так:

Шахтер/Вольфсбург - Базель/Айнтрахт

МЮ/ЛАСК - Копенгаген/Истанбул

Интер/Хетафе - Байер/Рейнджерс

Вулверхэмптон/Олимпиакос - Севилья/Рома

В 1/2 турнира между собой встретятся:

Вулверхэмптон/Олимпиакос/Севилья/Рома - МЮ/ЛАСК/Копенгаген/Истанбул

Интер/Хетафе/Байер/Рейнджерс - Шахтер/Вольфсбург/Базель/Айнтрахт

Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, 1/4 - 10-11 августа, 1/2 - 16-17 августа, а финал состоится 21 августа.

Напомним, ответные поединки 1/8 финала пройдут на стадионах тех команд, которые первую встречу играли на выезде. Две итало-испанские пары сыграют в Германии. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы этого сезона также пройдут на стадионах в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

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Теги: футбол, Лига Европы, жеребьевка
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