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Шахтер - Вольфсбург: Стало известно, где состоится ответный матч

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Возобновление турнира запланировано на август.
Ответная встреча состоится в Украине
Ответная встреча состоится в Украине
Getty Images

Исполнительный комитет УЕФА принял решение по поводу проведения ответных поединков 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги Европы, об этом сообщает пресс-служба организации. 

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Было принято постановление, что ответные матчи должны быть проведены на домашних стадионах команд-хозяев.

Это означает, что второй поединок Шахтер - Вольфсбург состоится в Украине. Позже станут известны подробности встречи.

Отмечается, что все оставшиеся матчи Лиги Европы будут проходить без зрителей. Позже будет опубликовано решение о проведении матчей Хетафе - Интер и Рома - Севилья.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург - Шахтер.

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Теги: Лига Европы, футбол, Шахтер Донецк, Вольфсбург
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