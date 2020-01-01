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Пятов высказался о шансах Шахтера в Лиге Европы

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Голкипер считает, что у "горняков" будет достаточно времени на подготовку.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Getty Images

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал предстоящее противостояние с Вольфсбургом в рамках Лиги Европы. Напомним, в первом матче “горняки“ одержали победу со счетом 1:2.

“Этот Кубок мы хотим завоевать и в принципе шансы у всех равны. Там будет у нас две-три недели подготовки, поэтому не вижу проблем.

Вольфсбург? Чемпионат Германии тоже сейчас закончился, у них тоже будет пауза, поэтому мы будем в равных условиях“, - приводит слова украинца телеканал Футбол.

Ранее стало известно, где может быть доиграна Лига Европы.

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Теги: футбол, Андрей Пятов, Шахтер, Лига Европы
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