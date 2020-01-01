Пятов высказался о шансах Шахтера в Лиге Европы

Голкипер считает, что у "горняков" будет достаточно времени на подготовку.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал предстоящее противостояние с Вольфсбургом в рамках Лиги Европы. Напомним, в первом матче “горняки“ одержали победу со счетом 1:2.

“Этот Кубок мы хотим завоевать и в принципе шансы у всех равны. Там будет у нас две-три недели подготовки, поэтому не вижу проблем.

Вольфсбург? Чемпионат Германии тоже сейчас закончился, у них тоже будет пауза, поэтому мы будем в равных условиях“, - приводит слова украинца телеканал Футбол.

Ранее стало известно, где может быть доиграна Лига Европы.