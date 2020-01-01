Каштру: Будет неправильно, если мы проведем ответный матч с Вольфсбургом в Германии

Специалист настаивает на проведение игры в Киеве.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился мнением об ответном матче против Вольфсбурга в рамках 1/8 Лиги Европы.

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“Сейчас предвидеть то, как будет развиваться предстоящая игра с Вольфсбургом, невозможно. Мы даже не знаем места, где она состоится. Здесь много вопросов.

UEFA может назначить игру в Германии, и я считаю, что это неправильно. Если мы уже проводили первый матч на поле Вольфсбурга, то не должны лететь к ним и на второй поединок. Если мы можем играть в Киеве, в Украине матчи чемпионата, значит, есть все условия для того, чтобы Вольфсбург прилетел сюда и встретился с нами здесь.

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Но в любом случае мы сейчас ничего не знаем о месте проведения ответной игры. Думаю, ни у одной из команд нет преимуществ. С одной стороны, соперник заканчивает сезон сейчас и будет иметь больше времени на подготовку, но с другой мы завершаем чемпионат за две с половиной недели до матчей Лиги Европы, и это может быть еще большим преимуществом для нас“, - рассказал специалист пресс-службе “горняков“.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург - Шахтер.