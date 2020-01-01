Тренер Вольфсбурга: Мы не знаем, где состоится ответный матч с Шахтером

Еврокубки должны вернуться в августе.

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер рассказал, что не знает, где состоится ответный матч против донецкого Шахтера в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

“Мы снова собрались всей командой, чтобы все обсудить: продолжительность отпуска и программу домашних тренировок, которую получают футболисты. Кроме того, сейчас еще есть множество вопросов. Мы не знаем, где состоится ответный матч с Шахтером, и когда он будет проведен: 5 или 6 августа.

Также мы не знаем, когда стартует первая стадия Кубка Германии и первый тур Бундеслиги в новом сезоне. Мы составили план и окончательно представим его игрокам только после матча с Баварией“, - цитирует Гласнера официальный сайт Вольфсбурга.

Ранее Павелко сообщил, где состоится матч Шахтер - Вольфсбург.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург в первом матче со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург - Шахтер.