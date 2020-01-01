Павелко сообщил, где состоится матч Шахтер - Вольфсбург

Решение УЕФА остается в силе.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер - Вольфсбург состоится в Германии.

“Насколько я понимаю, Лига Европы будет доиграна в Германии. Увы, нашему клубу придется провести два поединка в гостях. Не совсем равные условия, но это вынужденная мера из-за пандемии.

Нельзя кого-либо обвинять в симпатиях к кому-то. Выбрана Германия, она дала лучшие условия для проведения финала восьми“, - рассказал Павелко в эфире программы Футбольный формат.

Отметим, что УЕФА изменил формат квалификации Лиги чемпионов.