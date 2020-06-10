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Стало известно, где может быть доиграна Лига Европы

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Все матчи могут пройти в одной стране.
Лига Европы может быть доиграна в Германии
Лига Европы может быть доиграна в Германии
Getty Images

Руководство УЕФА рассматривают вариант с доигровкой Лиги Европы в Германии, об этом сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, все оставшиеся матчи могут быть сыграны в Кельне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене.

Напомним, что в Лиге Европы остаются не сыгранными ответные матчи 1/8 финала: Шахтер - Вольфсбург (первый матч - 2:1), Копенгаген - Истанбул Башакшехир (0:1), Базель - Айнтрахт Ф (3:0), Манчестер Юнайтед - ЛАСК (5:0), Вулверхэмптон - Олимпиакос (1:1), Байер - Рейнджерс (3:1).

Кроме того, оба матча не были сыграны между Интером - Хетафе и Севильей - Ромой.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов может пройти в Португалии.

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Теги: Лига Европы, футбол
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