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Каштру: Мы не знаем, когда будет ответный матч с Вольфсбургом

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Португальский специалист отметил, что команде нужно вернуться к своей динамике.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказался о ситуации вокруг приостановки Лиги Европы из-за пандемии коронавируса.

“Больше всего на этом этапе сезона нас интересует то, что после паузы мы провели буквально третий сбор. В такой ситуации мы все немного инкогнито. Всегда проводили два сбора, третий - никогда. Я принимаю это во внимание и то, что у команды есть раскоординация в некоторых моментах, что нормально.

Матчей не было два с половиной месяца, а за это время теряется то, что действительно нужно для игры. Чтобы вернуться к своей динамике и чувствовать себя комфортно в атаке и обороне, нужно время. Стараемся делать это на тренировках и подходить к поединкам в лучших кондициях. Матч с Вольфсбургом мы сейчас даже не можем планировать. Мы не знаем, к чему придет УЕФА, когда будет ответная игра с немцами.

Возможно, придется провести еще одну паузу, и только тогда мы вернемся к Лиге Европы. Нет никаких данных. Мы себя чувствуем более комфортно, когда в заявке 20 футболистов и доступно пять замен. Многие думают о чисто физической усталости, но это не самое главное. Нельзя забывать четыре составляющих: техника, тактика, физика и психология. Они взаимосвязаны, все их нужно отрабатывать, и только чемпионат даст нам подготовку.

С каждой игрой мы будем все лучше и лучше. Футболисты очень много работали, старались и отдавались. И я рассчитываю на них, чтобы мы снова вернулись на высокий уровень“, - цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Ранее стало известно, когда могут провести ответный матч между Шахтером и Вольфсбургом.

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Теги: футбол, Луиш Каштру, Шахтер, Вольфсбург, Лига Европы
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Источник: shakhtar.com

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